¡Por orden de aprehensión por abuso sexual agravado capturaron a un sujeto!

ZACATECAS, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, aseguraron a un hombre de 48 años de edad que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual agravado, esto durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia La Isabélica.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales realizaban patrullajes preventivos en la zona y observaron a un sujeto que intentó esconderse al notar la presencia policial, por lo que procedieron a entrevistarlo y realizar una inspección preventiva con todas las medidas de seguridad.

Tras consultar sus datos en Plataforma México y en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), se confirmó que el individuo contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual agravado.

Por ello se efectuó la detención y posterior puesta a disposición de la FGJEZ, instancia que realizará las investigaciones pertinentes.