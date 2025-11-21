¡En un tiro de mina en Casa Blanca hallaron restos óseos tras búsqueda forense!

GUADALUPE, ZAC.- La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas lideró diversas operaciones de búsqueda en territorio zacatecano.

La acción se desarrolló en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Protección Civil, Derechos Humanos, acompañados de Colectivos de Búsqueda y Dirección de Servicios Periciales.

El jueves 20 de noviembre se realizó una prospección en un tiro de mina ubicado en la comunidad Casa Blanca, perteneciente al municipio de Guadalupe.

Al proseguir con las acciones de búsqueda se informó del hallazgo de restos óseos, que quedaron a resguardo de la Dirección de Servicios Periciales.

Enseguida se continuó con prospección de búsqueda, agotando los puntos de búsqueda.