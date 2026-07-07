¡Tras varios días de agonía murió adolescente herido en el cuello con un machete tras riña en el Solidaridad II!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente de 14 años de edad que participó en una riña campal y fue herido en el cuello con un machete, perdió la vida tras varios días de agonía en el Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, donde estuvo recibiendo atención médica.

El fallecido fue identificado con las iniciales C.J.M.B., que era donador de órganos.

La riña que le costó la existencia sucedió la madrugada del domingo 28 de junio en las calles Atotonitlán y Papalotl, en el citado fraccionamiento, y al día siguiente, lunes 29, agentes ministeriales lograron la detención de un sujeto identificado como Brandon “N”, de 22 años de edad, presunto involucrado en la agresión al jovencito.

Las primeras investigaciones por parte de las autoridades revelaron que dos grupos de jóvenes se enfrentaron a golpes en las calles señaladas.

Durante la riña campal uno de los rijosos atacó al menor de edad con un machete y le provocó una lesión de gravedad en el cuello, que le ocasionó una importante pérdida de sangre.

Oficiales de Seguridad Pública se movilizaron al sitio para atender reportes sobre la pelea, aunque los implicados escaparon en distintas direcciones.

El adolescente fue auxiliado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que lo trasladaron al hospital 2 del IMSS para su pronta atención médica ya que su estado de salud era delicado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias del hecho y lograron identificar a Brandon como partícipe en la riña y en el ataque con el arma punzo cortante al muchacho.

Tras un operativo y persecución que tuvo lugar sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad de Montoro, lograron su detención al día siguiente de la riña campal, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Lamentablemente, con el paso de los días el estado de salud de C.J.M.B. se agravó y el lunes 6 de julio la Fiscalía General del Estado confirmó su fallecimiento.

Elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo del citado hospital para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia y se determinó que murió de un shock hipovolémico consecutivo a herida producida por arma punzo cortante en cuello.

El fiscal integró una carpeta de investigación por homicidio para el esclarecimiento de los hechos.