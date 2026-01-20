¡En Tamaulipas capturaron a dueño de Next Energy; está internado en el CERESO Aguascalientes acusado de fraude!

En esta ciudad le abrieron otra carpeta de investigación por los delitos de cohecho y amenazas contra elementos de custodia del penal

Por Rocío Gutiérrez y Adrián Flores/RADIO BI

AGUASCALIENTES, AGS.- El empresario regiomontano Eugenio Javier “N”, dueño de Next Energy y de otras compañías en Monterrey y Chihuahua, se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social para Varones (CERESO) de Aguascalientes, acusado de fraude, amenazas y sobornos.

Actualmente, el también dueño de Los Sultanes cuenta con dos órdenes de aprehensión: la primera se cumplimentó a principios de diciembre del 2025 en Reynosa, Tamaulipas, acusado de fraude por un contrato multimillonario que tiene con el municipio capitalino desde el año 2019 -y que desde entonces ha sufrido modificaciones-, bajo la carpeta digital 2502/2025.

En la segunda, relativa a la carpeta digital 0079/2026, Eugenio “N” fue acusado de amenazas y cohecho contra dos policías, ambos encargados de llevarlo a prisión después de recibir atención médica.

Antes de pisar la cárcel, estuvo durante días en un hospital en observación y con custodia policial.

Aunque el empresario, de estirpe priísta, no aparece públicamente en el Registro Nacional de Detenciones (RND) -y cuyas carpetas de investigación se manejan con secrecía-, fuentes al interior de la Fiscalía local confirmaron a BI Noticias que sí está encarcelado en Aguascalientes bajo la figura de prisión preventiva justificada, según consta en imágenes a las que se tuvo acceso.

“Soy dueño de los Sultanes”

De 47 años, Eugenio “N” fue detenido a finales del año pasado en Tamaulipas vía aérea, sin embargo, éste fue trasladado directamente del aeropuerto al Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) por un supuesto dolor en el corazón, donde permaneció en observación hasta el día 22 de diciembre, cuando fue dado de alta y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes comisionó a dos elementos para llevarlo al CERESO, donde ahora espera dos sentencias.

Presuntamente y de acuerdo a la versión de los agentes, durante el trayecto, en la avenida Adolfo López Mateos -que conecta la vialidad donde se encuentra el nosocomio con la salida a Calvillo y el Centro Penitenciario-, el empresario les ofreció 500 mil de pesos a cada uno para que lo dejaran libre.

“Soy dueño de Los Sultanes o me sueltan o no se la van a acabar”, les dijo.

Tales declaraciones le valieron una denuncia por parte de los agentes y fue por ello que se inició la segunda carpeta en su contra.

La audiencia inicial de este segundo caso ocurrió de manera virtual apenas el pasado sábado 17 de enero a las dos de la tarde y la llevó el juez penal electo Héctor Alejandro Andrade Alvarado, quien es además militante del Partido Acción Nacional (PAN).

El equipo de BI Noticias intentó entrar a dicha audiencia pública, sin embargo, nunca se le permitió el acceso.

El 21 de enero, a las 8:15, se llevará a cabo la continuación.

El caso Next Energy; Banco Afirme involucrado

En marzo de 2019, el gobierno capitalino firmó un contrato con la compañía neoleonesa que prometía un programa “de eficiencia energética” y que consistía en el desarrollo de infraestructura -parques fotovoltaicos- para la generación de energía eléctrica que pudiera usar el gobierno.

En esa primera ocasión, aunque se llevó a cabo una licitación, las otras dos compañías concursantes no hicieron oferta, por lo que Next Energy terminó ganando un contrato de aproximadamente 7 mil 800 millones de pesos, a pagar a 30 años, es decir, a pagar hasta el 2050.

Después, en junio del 2020, el contrato se modificó y terminó con una ampliación en la que se terminarían pagando, ya con cargos asociados, poco más de 20 mil millones de pesos, sin que la compañía cumpliera con la entrega de dar energía eléctrica al municipio de Aguascalientes.

Todo con cargo al erario, comprometiendo casi una tercera parte de las participaciones federales.

Tras cinco años, en agosto de 2024, el Cabildo capitalino aprobó la “Reestructura del Programa de Eficiencia Energética”, en la que se estableció que el plazo del contrato se reduciría de 30 a 11 años. Además, se acordó que Next Energy devolvería en un plazo de tres años los más de 500 millones de pesos que hasta ese momento el Ayuntamiento le había pagado por el servicio que no estaba recibiendo.

En febrero de 2025, el presidente Leo Montañez reveló que su gobierno dejaría de pagar directamente a la empresa de Monterrey porque ésta no había cumplido con lo acordado.

El pago mensual, según el edil, era de aproximadamente 36 millones de pesos.

Ya en otras ciudades de México se han cancelado contratos con esta empresa por ser considerados como desventajosos, como pasó en Mexicali, Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar anunció la rescisión de uno, con lo que se ahorrarían más de 12 mil millones de pesos.

En Monterrey, Nuevo León, otro se acusó de fraudulento, aunque sigue en pie.

Ahí el gobierno del alcalde Adrián de la Garza, abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD, optó por una renegociación.

Apenas en julio del año pasado, la Fiscalía de Baja California confirmó la detención de Nabor Medina Garza, directivo de Banco Afirme implicado en la contratación de Next Energy en dicho estado y acusado de retener ilegalmente más de 123 millones de pesos destinados a una planta fotovoltaica que nunca se construyó.

Tras la detención, Banco Afirme tuvo que regresar 172 millones de pesos al erario, que correspondería a los 123 millones retenidos previamente más los rendimientos generados.

Fuentes que conocen del caso confirmaron a esta redacción que Banco Afirme también estaría involucrado en el presunto fraude de Next Energy en Aguascalientes bajo el siguiente modelo de operación: a través del Fideicomiso 78252 que se hizo para la contratación de la empresa energética -en el que estaban el municipio capitalino, Next Energy y Banco Afirme como fiduciaria-, la institución bancaria, también regiomontana, habría dado el dinero de los pagos correspondientes al contrato a la compañía de Eugenio “N” sin que siquiera se confirmara si el servicio se estaba cumpliendo.

En otras palabras: el municipio depositaba al fideicomiso y de ahí el banco transfería el dinero a Next Energy sin que se verificara si estaba otorgando el servicio correspondiente, según fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato.

Para evitar que se siguieran haciendo esas transferencias y a la vez no incumplir con su parte del contrato, la administración capitalina sí está haciendo los pagos que le corresponden pero al Poder Judicial, donde se está resguardando cada uno de los millones erogados.

Una compañía, viejos conocidos

De acuerdo al Registro Público del Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, Eugenio “N” es socio y presidente del Consejo de Administración de Next Energy Monterrey, pero a la vez aparece como consejero presidente de MD Iluminación, otra compañía contratada por el gobierno capitalino para la compra de luminarias, que implicó un adeudo de 643 millones de pesos a pagar a diez años, y que hasta el momento no ha cumplido con todas sus obligaciones pactadas en el contrato.

De igual manera, para el cumplimiento de los pagos a MD Iluminación se constituyó un fideicomiso, el 79569, donde Banco Afirme funge como fiduciario.

Además, Eugenio “N” está vinculado a un total de 16 empresas, contando las dos ya mencionadas. Algunas tienen que ver con el sector inmobiliario o de logística, así como con los equipos de béisbol Dorados de Chihuahua y Los Sultanes de Monterrey, entre otros rubros.

Estas son las 16 razones sociales en las que está o ha estado involucrado el empresario detenido:

Demaga Grupo Constructivo

MD Iluminación Nacional

Next Energy Monterrey

Constructora Remsal

JE

Roca Adquisiciones

Grupo Nezwa

Organizadora y Promotora D E P

Club de béisbol Dorados de Chihuahua

Sultanes Sport

Pilas de Cimentación y Ademes del Noreste

Cimentaciones y Ademes

Inmobiliaria Jome

Soluciones Inteligentes Monterrey

Econopilotes del Norte

Vaya Imagen

En realidad existen diversas razones sociales de Next Energy.

La que se contrató en el municipio de Aguascalientes fue Next Energy del Centro, cuyos principales socios son Eugenio “N” y Héctor Martínez “N”, quien también cuenta con una orden de aprehensión vigente por el mismo delito de fraude.

Eugenio “N” es, a su vez, hijo del exdiputado priísta y empresario José Sebastián Maiz García, otrora dueño de Los Sultanes, equipo con uno de los estadios de béisbol más grandes de América Latina.

Las deudas del municipio

Derivado de los contratos con MD Iluminación y Next Energy, el municipio de Aguascalientes figura como una de las pocas ciudades que, a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene endeudamientos en “observación” y “elevados”.

Según el Sistema de Alertas de Hacienda, actualizado a septiembre del 2025, dos de los tres indicadores sobre la evaluación del nivel de endeudamiento de la capital del estado tienen riesgo medio y alto, sólo uno aparece como “endeudamiento sostenible”.

En el indicador uno del Sistema de Alertas, relativo a la deuda pública y vinculado a la sostenibilidad de la misma, Aguascalientes aparece en color amarillo (que sería nivel medio, es decir, lo califica como “endeudamiento en observación”).

El indicador dos, que tiene que ver con la capacidad de pago, aparece en color rojo (que sería nivel alto y que supone un “endeudamiento elevado”).

Las dos únicas deudas que el municipio tiene inscritas en el Registro Público Único de la SHCP son precisamente las que se tienen con estas dos empresas de Nuevo León que comparten el mismo socio.

Según datos públicos, con corte a septiembre del año pasado, tan sólo a Next Energy la capital del estado ha erogado cerca de mil 44 millones de pesos: de los tres mil 369 millones que aparecen en deuda, restan todavía dos mil 324, con posibilidad de pagarse hasta el 2050.

Los mil 44 millones de pesos equivalen a poco más de una quinta parte del presupuesto de egresos del municipio de Aguascalientes en 2025; poco menos del de Jesús María; y más incluso que los de municipios pequeños.