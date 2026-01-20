¡Trabajador de una empresa de cable se electrocutó y cayó de varios metros de altura!

FRESNILLO, ZAC.- Un trabajador de una empresa de cable resultó lesionado de gravedad ya que recibió una fuerte descarga eléctrica y sufrió una caída de varios metros de altura, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos sucedieron este martes, minutos después de las diez de la mañana, en calles de la colonia Europa, en el municipio de Fresnillo.

El empleado, de aproximadamente 35 años de edad, laboraba cerca de la pileta cuando accidentalmente tocó los cables de energía eléctrica y se electrocutó.

Además, sufrió una fuerte caída desde una altura de tres o cuatro metros.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se trasladaron al lugar y encontraron con vida al trabajador, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su pronta atención ya que su estado de salud era grave, ya que le diagnosticaron quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo y contusiones por la caída.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentó en el sitio debido a que por la descarga un kinder se quedó sin servicio de energía, aunque tras realizar algunos trabajos lograron restablecerlo.