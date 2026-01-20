¡Por el homicidio y lesiones de tres motoristas en Rincón de Romos capturaron a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron a Luis “N” acusado de haber asesinado a un joven motorista y lesionado gravemente a otros dos así como de causarle daños a su motocicleta al arrollarlos de manera intencional en julio del año pasado en el municipio de Rincón de Romos.

Por tales hechos, una jueza de Control le dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y daño en las cosas doloso.

El juicio lo enfrentará en prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El joven fallecido fue identificado como José Miguel Marmolejo, de 18 años de edad.

Luis habría manifestado su intención de causarles daño a las tres víctimas y la madrugada del domingo 20 de julio del 2025 lo cumplió, sin que se conozcan públicamente los motivos.

Acompañado de otros sujetos y a bordo de una camioneta Ford, en color blanco, Luis se trasladó a la colonia Solidaridad, en Rincón de Romos, donde ubicaron a los tres ofendidos, que por su parte viajaban en una motocicleta.

El acusado siguió a los agraviados por diversas vialidades y al alcanzarlos en las calles Mateo Marín y Pedro Guerrero de dicha colonia, de manera intencional los impactó para derribarlos al piso, así como la “jaca de acero”.

El acusado no detuvo su marcha y al seguir avanzando le pasó por encima a una de las víctimas y arrastró por varios metros a otro de los ofendidos y la motocicleta para después huir.

A causa de la agresión José Miguel perdió la vida por un traumatismo múltiple, mientras que los otros dos motoristas resultaron lesionados gravemente, entre ellos un menor de edad, y fueron trasladados al Hospital General de Rincón de Romos para ser atendidos.

Además, la moto en que viajaban sufrió daños considerables.

Las autoridades ministeriales, durante su investigación de los hechos, no solamente identificaron a Luis como el que arrolló dolosamente a los motociclistas, sino que también obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.

Fue detenido en la calle Miguel Hidalgo de la colonia San José, en Rincón de Romos, y consignado ante la jueza de Control, que declaró abierto el proceso penal en su contra por los delitos mencionados.