¡En Tenango hombre fue ejecutado decapitado y su cuerpo abandonado!

VILLANUEVA, ZAC.- Un hombre fue ejecutado decapitado y sus victimarios abandonaron su cuerpo en la vía pública.

La mañana del domingo 23 de noviembre habitantes de la comunidad de Tenango, que pertenece a Villanueva, descubrieron el cuerpo de la víctima en una de las calles de la localidad, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Elementos de las corporaciones policiales se trasladaron al sitio y confirmaron que el cuerpo era de un hombre, que se encontraba decapitado.

La cabeza también fue hallada en el mismo lugar.

La zona del hallazgo fue resguardada para que personal de la Fiscalía General de Justicia iniciara las investigaciones y las diligencias correspondientes.

El cadáver del ejecutado fue remitido al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley.