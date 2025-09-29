¡Sujeto implicado en un homicidio en la Insurgentes en el 2022 fue detenido y vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Javier “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado con ventaja.

De acuerdo con los hechos, el 22 de mayo de 2022, en la colonia Insurgentes de esta ciudad capital, el imputado en compañía de otros sujetos presuntamente golpearon de manera conjunta a la víctima, dejándolo malherido sobre la vía pública.

Tras la agresión, la persona afectada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, horas más tarde perdió la vida a consecuencia de las lesiones ocasionadas.

El agente del Ministerio Público inició de inmediato las indagatorias correspondientes, mientras peritos realizaron las acciones técnicas y científicas para fortalecer la carpeta de investigación.

Las investigaciones realizadas por agentes de la Fiscalía Estatal revelaron que momentos antes de los hechos los implicados habrían sostenido una pelea con varios sujetos en la misma colonia, lo que derivó en la agresión posterior.

Elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios cumplimentaron la orden de aprehensión contra Javier “N” en la esquina de las calles General Doroteo Arango y General Mateo Almanza, en el fraccionamiento Insurgentes.

En la continuación de la audiencia inicial, la jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso en su contra, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y estableciendo un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.