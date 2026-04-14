¡En Tepetongo sujetos armados intentaron ejecutar a balazos a una mujer y la dejaron herida!

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TEPETONGO, ZAC.- Sujetos armados intentaron ejecutar a balazos a una mujer y la dejaron gravemente herida, por lo que fue trasladada a un hospital a recibir atención médica.

El intento de homicidio ocurrió el lunes 13 de abril, cerca del mediodía.

Los agresores arribaron a la cabecera municipal de Tepetongo y tras ubicar a la víctima la atacaron con disparos de arma de fuego de manera directa.

La fémina recibió un disparo en el pecho y resultó lesionada de gravedad.

Consumada la agresión los responsables se dieron a la fuga, mientras que al lugar de los hechos arribaron paramédicos, que brindaron los primeros auxilios a la víctima para luego trasladarla a un hospital en Jerez para su pronta atención médica.

Tras ser notificada de lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.