¡Fueron torturados y ejecutados en Pinos, Zacatecas, dos aguascalentenses “levantados” en Villa Juárez!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos aguascalentenses fueron “levantados” en un rancho de la comunidad Villa Juárez, en el municipio de Asientos, y torturados y ejecutados a balazos en Pinos, Zacatecas.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Brizuela, de 33 años, y Antonio, de entre 30 a 35 años de edad, ambos vecinos precisamente de Villa Juárez.

Ambos, la noche del sábado 11 de abril, se hallaban en un rancho en esa localidad cuando de pronto llegaron sujetos armados y los sometieron para llevárselos privados de su libertad.

Al día siguiente, domingo 12, alrededor de las nueve de la mañana, autoridades de Zacatecas fueron notificadas sobre la presencia de dos personas tiradas en la vía pública en las inmediaciones de la colonia Miguel Hidalgo, en la comunidad Ojo de Agua de la Palma, perteneciente al municipio de Pinos.

Al arribar al punto, elementos policiales confirmaron que se trataba de dos hombres y que ya estaban muertos.

Ambos presentaban huellas de tortura y heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego, por lo que la zona fue acordonada para preservar la escena.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras que personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense.

Los dos hombres ingresaron al SEMEFO en calidad de desconocidos, pero durante el lunes 13, con carácter de extraoficial, trascendió que se trataba de los que fueron “levantados” en Villa Juárez.