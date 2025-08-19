¡En Toribio, Calera, intentaron ejecutar a balazos a un hombre y resultó lesionado!

Foto: Archivo

CALERA, ZAC.- La comunidad Ramón López Velarde, también conocida como Toribio, perteneciente a esta localidad, fue el escenario de una agresión armada, tras la que un hombre resultó lesionado y fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El intento de ejecución sucedió el lunes 18 de agosto, alrededor de las diez y media de la noche.

Habitantes de dicha población reportaron la agresión a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron a la víctima todavía con vida y con heridas de bala.

Por lo anterior, le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo a un centro médico para su atención.

Agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales se presentaron en el sitio para iniciar las indagatorias correspondientes y realizar el levantamiento de indicios.