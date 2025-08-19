¡Por violencia familiar y atentados al pudor sujeto fue vinculado a proceso en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Fernando “N” por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar en agravio de su concubina e hijos menores de edad, así como por atentados al pudor en perjuicio de una menor.

De acuerdo con los datos de prueba presentados, desde el año 2022 y hasta noviembre de 2024 el imputado habría ejercido de manera reiterada violencia física y psicológica en un domicilio de la colonia Insurgentes de la ciudad capital, afectando a su concubina y a sus hijos.

La investigación establece que Fernando “N” presuntamente golpeaba a las víctimas de manera constante utilizando puños, patadas, cables, sillas o zapatos, además de mantenerlos bajo amenazas de muerte, insultos y actos de humillación.

También los habría obligado a cometer robos bajo advertencias de agresión y a entregar las pertenencias que recibían como obsequios para venderlas.

En 2023, el imputado habría cometido actos de índole sexual en contra de una de las menores, advirtiéndole que la mataría si denunciaba lo sucedido.

Tras la denuncia, la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género inició con la integración de la carpeta de investigación, lo que derivó en la obtención de la orden de aprehensión correspondiente en contra del señalado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron la detención de Fernando “N” en el fraccionamiento Lucero de la Cruz, en la ciudad de Aguascalientes, quien fue presentado ante la autoridad judicial.

Ya en la continuación de la audiencia inicial, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada para salvaguardar la integridad de las victimas; además, fijo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.