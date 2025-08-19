¡Cuatro sujetos fueron detenidos por la ejecución en Los Bosques en Aguascalientes; uno sería exmilitar y líder de la célula criminal!

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada del sábado 16 de agosto, elementos de la Fiscalía General del Estado capturaron a los cuatro presuntos implicados en el homicidio de Mario Alberto Domínguez Miranda, de 40 años de edad, originario de Querétaro, ocurrido el día anterior en el fraccionamiento residencial Los Bosques.

Los detenidos son Fabián Alejandro “N”, de 23 años, señalado como el autor material del homicidio y ex integrante del Ejército Mexicano; Josban Alexis “N”, de 22, Uriel Ismael “N”, de 18, y Luis Manuel “N”, de 21, presuntos miembros de una célula delictiva con presencia en Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Según fuentes cercanas a la investigación, la detención habría sido resultado de labores de inteligencia y análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir los momentos previos, durante y posteriores al ataque, así como definir el rol de cada implicado.

También se habría logrado ubicar el sitio donde se ocultaron tras huir.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas por una deuda millonaria no saldada en el plazo pactado.

Se presume que los cuatro sujetos, originarios de Chihuahua y Jalisco, habrían llegado a Aguascalientes exclusivamente para ejecutar al queretano.

EL HOMICIDIO

Mario Alberto Domínguez Miranda fue asesinado a balazos, uno de ellos en la cabeza, la mañana del viernes 15 de agosto en el fraccionamiento residencial Los Bosques, al norte de la ciudad, tras ser emboscado por sicarios vestidos de negro.

El ataque ocurrió cuando llegó en su camioneta a recoger a sus empleados; dos agresores lo interceptaron y dispararon, mientras otros dos cómplices los esperaban en un vehículo gris para huir.

A pesar del operativo policial, los responsables no fueron localizados en ese momento.

La escena fue asegurada, se encontraron casquillos percutidos y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia.