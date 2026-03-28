¡En Trancoso incendio consumió la caja y la carga de un tráiler!

TRANCOSO, ZAC.- La caja y la carga de un camión quinta rueda se incendiaron en plena carretera, por lo que las pérdidas materiales fueron estimadas en varios miles de pesos.

El siniestro ocurrió el viernes 27 de mazo, alrededor de las cuatro de la tarde, a la altura de la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE), en el municipio de Trancoso.

El operador circulaba en condiciones normales pero debido a que se calentaron los frenos del camión se originó una chispa que provocó el incendio.

Las llamas se extendieron rápidamente por la caja y el cargamento, por lo que el chofer, con apoyo de autoridades que se encontraban en la zona, desprendieron el tractocamión para evitar que el fuego lo consumiera.

Al sitio arribaron elementos de bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de apagar el incendio, que dañó por completo la caja y la carga, sin que se registraran personas lesionadas.

La caja siniestrada quedó sobre la cinta asfáltica y entorpeció el tránsito durante más de tres horas en los carriles de salida a San Luis Potosí y Ojocaliente.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del hecho y al concluir el peritaje ordenaron el retiro de la caja, liberando así la circulación vehicular.