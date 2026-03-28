¡Tras choque múltiple motociclista perdió la vida en Carboneras!

Fue impactado por un auto que luego colisionó contra un tráiler

TEPEZALÁ, AGS.- Un motociclista perdió la vida tras un choque múltiple en el que se vieron involucrados un automóvil y un tráiler.

El accidente sucedió el viernes 27 de marzo, alrededor de las 22:15 horas, en la carretera federal 71, kilómetro 17+200, frente a la empresa Cooperativa Cuauhtémoc, en la comunidad Carboneras, perteneciente al municipio de Tepezalá.

En este lugar murió Andrés Rodríguez López, de 41 años, que tripulaba una motocicleta Italika FT125, sin placa de circulación.

Los otros involucrados en el percance fueron Jorge Alberto Martínez Flores, de 29 años, conductor de un auto Toyota Camry, en color blanco y con placas ADO-672-G de Aguascalientes, y Rafael Cárdenas Ortiz, de 52 años, que manejaba un tráiler Freightliner, en color blanco, con doble semi-remolque tipo plataforma, con número económico FBT09 y con placas 18-AZ-9F del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa Ferre Transportes.

De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, el motociclista circulaba por la carretera federal 71 en dirección de norte a sur en condiciones normales, pero al llegar al kilómetro 17 apareció en escena el Toyota Camry a velocidad inmoderada en el mismo sentido, por lo que lo impactó por alcance.

La moto quedó debajo del auto y Andrés sobre el cofre.

El coche siguió avanzando aproximadamente 100 metros con la motocicleta debajo y posteriormente impactó los neumáticos del tráiler, que se desplazaba de sur a norte, lo que provocó que el Toyota girara de manera violenta hacia su izquierda, proyectando al motociclista hacia el lado poniente de la carretera, quedando el cuerpo sobre el acotamiento, mientras que el auto y la motocicleta terminaron en el acotamiento de lado oriente.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron la muerte del motociclista.

Policías municipales de Tepezalá aseguraron al conductor del Toyota y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Personal de Servicios Periciales realizó el lanzamiento de indicios así como del cadáver para su traslado al SEMEFO.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del trágico accidente.