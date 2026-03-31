¡Tras caer 6 metros en obra en construcción en Pocitos hombre sufrió lesiones graves!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 55 años resultó gravemente lesionado la noche del lunes 30 de marzo luego de caer aproximadamente 6 metros dentro de una obra en construcción ubicada en el cruce de la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Leonardo Muro López, en la zona de Pocitos.

El reporte del hecho se recibió a las 21:50 horas en los servicios de emergencia, lo que movilizó a unidades de Bomberos Municipales.

Al arribar, los elementos se coordinaron con paramédicos que ya atendían al afectado y confirmaron que el hombre había caído hacia los cimientos de la obra.

El lesionado fue identificado como José del Río Estrada, de 55 años, residente del fraccionamiento Lomas del Valle, que presentó hipotermia, fractura de cadera, fractura de clavícula izquierda y múltiples contusiones.

Personal de Bomberos apoyó en la extracción del paciente, que posteriormente fue estabilizado y trasladado en estado de regular a grave al Hospital General de Zona número 3 para recibir atención médica.

En el sitio también intervino Protección Civil Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría sido de carácter accidental.