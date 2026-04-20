¡Lo balearon al negarse a entregar sus cosas: adolescente herido en intento de asalto en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un menor de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras un intento de asalto ocurrido en un camino de terracería conocido como Los Vázquez, detrás del Parque Ecológico Los Cuartos.

El lesionado fue identificado como Ever Eduardo “N”, de 16 años, quien fue trasladado al Hospital Hidalgo con una herida en la rodilla izquierda, con orificio de entrada y sin salida.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Karla María “N”, ambos se encontraban en el sitio alrededor de las 15:00 horas luego de que la camioneta en la que viajaban se quedara sin combustible.

Mientras solicitaban apoyo, dos sujetos en motocicleta, con pasamontañas, cascos negros y armas de fuego, los amagaron para exigirles sus pertenencias.

El joven se negó a entregar sus objetos de valor, lo que provocó que uno de los agresores, nervioso ante la presencia de trabajadores cercanos, disparara, hiriéndolo en la pierna.

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo al Parque Ecológico Los Cuartos, sin que se reportara su detención.

Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este hecho violento.