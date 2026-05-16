¡En Trojes del Sur riña entre hermanos dejó a uno gravemente herido por arma blanca y al otro detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una violenta confrontación familiar registrada la tarde del viernes 15 de mayo dejó como saldo a un hombre de entre 30 y 35 años gravemente herido y a su hermano detenido como el presunto agresor.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Paseo de Tonatiuh, en el fraccionamiento Trojes del Sur, una zona habitacional situada en las inmediaciones de Pilar Blanco, al sur de la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, una discusión de índole familiar entre los dos consanguíneos escaló rápidamente hasta los golpes.

En medio de la disputa, uno de los involucrados tomó un arma blanca y atacó a su hermano en repetidas ocasiones, provocándole heridas de consideración en diferentes partes del cuerpo.

La gravedad del ataque derivó en una evisceración de la víctima, es decir, exposición de los intestinos.

Al sitio arribaron como primeros respondientes a los reportes de la pelea elementos de la Policía Municipal, quienes tras someter al agresor lograron asegurar el perímetro para garantizar una zona segura y permitir el ingreso de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar a bordo de la ambulancia AGS-018 para brindar los primeros auxilios a la víctima.

Tras ser estabilizado, el lesionado fue trasladado de urgencia en estado grave a las instalaciones del Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social (IMSS), donde fue ingresado al área de urgencias para su atención médica especializada.

Por su parte, el hermano detenido fue trasladado de inmediato a la Fiscalía General del Estado.

El presunto agresor quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y esclarecer las causas que originaron la riña.