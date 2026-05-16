¡En un rancho en Pabellón de Arteaga descubrieron una osamenta humana!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Una osamenta humana fue descubierta al interior de un rancho en el municipio de Pabellón de Arteaga, lo que provocó la intervención de las autoridades.

El hallazgo tuvo lugar durante la tarde del viernes 15 de mayo en el rancho localizado en las inmediaciones de las carreteras estatales 71 y 89, en la referida cabecera municipal.

Unas personas que realizaban algunas actividades en el rancho descubrieron en la tierra un cráneo humano y otros restos óseos, por lo que decidieron dar parte a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública se movilizaron a la propiedad y confirmaron la presencia de los huesos, por lo que acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias y realizaron entrevistas a las personas que descubrieron los restos para conocer su versión de los hechos.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales arribaron al rancho para llevar a cabo las diligencias y trabajos de campo necesarios.

A su término efectuaron el levantamiento de la osamenta para trasladarla al Servicio Médico Forense, donde iniciaron los estudios periciales para establecer el género de la víctima y esclarecer el tiempo y las causas de muerte.