¡En un arroyo hallaron muerto a un hombre desnudo en La Guayana!

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Un hombre fue encontrado muerto flotando en el agua de un arroyo ubicado en las inmediaciones de la comunidad La Guayana, en el municipio de San Francisco de los Romo.

La víctima, de aproximadamente 40 años de edad, estaba desnuda y, según los primeros reportes, no presentaba huellas visibles de violencia.

El hallazgo ocurrió alrededor de las seis y media de la tarde del miércoles 15 de octubre, cuando una persona observó el cuerpo en el agua y dio aviso a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal de San Francisco de los Romo y de Jesús María, así como efectivos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.

El cuerpo fue localizado dentro de un predio privado, rumbo a Hacienda La Guayana.

Sólo la cara y el pecho sobresalían del agua.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Testigos en el lugar señalaron que el fallecido era conocido por su adicción a las drogas.

Al caer la noche, agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias correspondientes, mientras personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.

A simple vista al hombre no se le apreciaron heridas ni huellas de violencia.