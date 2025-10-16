¡En una noche tres tiendas OXXO fueron asaltadas: delincuentes entraron con machete y salieron con botines de 20 mil pesos!

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del martes 14 de octubre tres tiendas OXXO fueron asaltadas en distintos puntos de la ciudad capital.

Los responsables fingieron ser clientes, intimidaron al personal con machete en mano y escaparon con dinero y mercancía.

El primer atraco ocurrió a las 21:00 horas en la tienda ubicada sobre la avenida Poliducto y la calle De la Alianza, entre los fraccionamientos Lomas del Ajedrez y Mujeres Ilustres.

Los ladrones lograron llevarse aproximadamente cuatro mil pesos en efectivo y varias botellas de vino.

Dos horas después, a las 23:00 horas, otro grupo ingresó a la sucursal ubicada en República de Chile y República de Puerto Rico, en el fraccionamiento Las Américas.

En este lugar los delincuentes sustrajeron botellas de vino y otros productos.

El tercer asalto se registró a las 23:15 horas en la tienda localizada en la calle Estrella Polar y la avenida Paseo de Ojocaliente, en el fraccionamiento Gómez Portugal.

Aquí, los responsables obtuvieron un botín de mil 500 pesos y mercancía diversa.

En los tres casos los hampones machetes para intimidar al personal.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a cada tienda, recabaron datos de los asaltantes y desplegaron un operativo de búsqueda, pero sin resultados positivos.