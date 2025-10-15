¡Con explosivos y drones en Villanueva emboscaron a elementos de la Fiscalía de Zacatecas!

Cuatro agentes investigadores y un perito resultaron lesionados

Foto: Cortesía

VILLANUEVA, ZAC.- Integrantes de la delincuencia organizada emboscaron a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) en el municipio de Villanueva; vigilaron sus movimientos con drones y luego los atacaron con explosivos de fabricación casera, por lo que cuatro agentes investigadores y un perito resultaron lesionados.

El ataque sucedió alrededor de las 04:45 horas de este miércoles sobre la carretera federal 54, a la altura de la comunidad Zapoqui, en Villanueva, y fue confirmado por el fiscal general, Christian Paul Camacho Osnaya.

El personal de la FGJEZ desplegó un operativo con la finalidad de detener a generadores de violencia en los municipios de Jalpa, Villanueva y Tabasco, pero al transitar por la carretera mencionada fue interceptado y agredido por sujetos armados.

Durante la agresión, éstos utilizaron explosivos y armas de fuego, y ya habían usado unos drones para observar el movimiento de los investigadores.

Consumado el ataque, los responsables se dieron a la fuga, dejando lesionados a cuatro agentes de la Policía de Investigación y a un elemento de Servicios Periciales.

Además, tres vehículos oficiales sufrieron daños considerables.

Al lugar de la emboscada acudieron más agentes de la Policía de Investigación, así como oficiales de la Policía Estatal Preventiva, de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, que cerraron totalmente la circulación en la carretera y emprendieron la búsqueda de los agresores por tierra y aire, pero no los localizaron.

El fiscal precisó que “se trató de una agresión cobarde y sorpresiva. Afortunadamente nuestros compañeros están fuera de peligro y reciben atención médica”.

Confirmó el uso de artefactos explosivos improvisados y descartó el empleo de granadas militares, además de que se investiga la utilización de drones para vigilar los movimientos del personal de la Fiscalía.