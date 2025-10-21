¡En un cateo en Jardines de Casa Blanca Fiscalía Estatal aseguró siete kilos de marihuana!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras un cateo en una narco-casa en el fraccionamiento Jardines de Casa Blanca, al sur de la ciudad, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron siete kilos de marihuana, aunque no detuvieron a ninguna persona.

La autoridad ministerial obtuvo información y ubicación sobre una casa en la calle Jefes Insurgentes de dicha zona habitacional cuyo habitante se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas y a través del agente del Ministerio Público obtuvo de un juez de Control una orden de cateo para revisarla.

La diligencia la llevaron a cabo elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía.

En el momento del cateo en el domicilio no encontraron a a nadie pero hallaron y confiscaron cinco envoltorios con cinta canela, que contenían marihuana con un peso aproximado de siete kilos.

El narcótico fue puesto a disposición del AMP, que continúa integrando una carpeta de investigación y la búsqueda de la o las personas involucradas en la venta de la droga.