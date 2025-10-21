¡Por el asesinato de su mamá en el Guadalupe Peralta vincularon a proceso a “El Chamoy” por feminicidio!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de feminicidio a Obed Eliud Márquez Viscencio alias “El Chamoy” por el asesinato de su madre Alma Rocío Viscencio, de 51 años de edad, en su domicilio en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, al oriente de la ciudad.

El acusado ya se encontraba preso en el CERESO Aguascalientes sujeto a otro proceso penal por el delito de violencia familiar en agravio de su progenitora y una de sus hermanas, en contra de quienes ejerció violencia psicológica desde finales del año 2023 hasta inicios del 2025 en dos domicilios del mismo fraccionamiento.

El feminicidio tuvo lugar el jueves 18 de septiembre de este año, al filo del mediodía.

“El Chamoy”, que se dedicaba a limpiar parabrisas en las avenidas Siglo XXI y Tecnológico, y el dinero que ganaba lo utilizaba para comprar drogas, llegó a la casa de su mamá en la calle Soledad García Mendoza casi esquina con Próceres de la Enseñanza.

Por causas no reveladas públicamente la agredió verbal y físicamente, golpeándola en la cabeza para luego degollarla con un arma blanca, provocándole la muerte.

Poco después arribó a la casa su hermana, a la que Obed Eliud le comentó que su mamá se había sentido mal y había ido con una vecina, para luego darse a la fuga.

Sin embargo, la hermana encontró a su mamá en una habitación, sobre un charco de sangre, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia, que confirmaron su fallecimiento.

“El Chamoy” fue detenido días después en Loreto, Zacatecas, y trasladado a Aguascalientes para responder por el feminicidio de su madre.

Primero se le inició un juicio por violencia familiar y ahora el juez de Control le dictó el auto de vinculación a proceso por feminicidio, imponiéndole la prisión preventiva justificada y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.