¡Por un homicidio en la colonia Obraje sentenciaron a 15 años de prisión a cuatro sujetos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Cuatro sujetos que golpearon a un joven y lo asesinaron a puñaladas en la colonia Obraje en abril del 2024 ya que creían que previamente asaltó a uno de ellos, fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno tras ser declarados culpables por el delito de homicidio doloso calificado.

Los acusados, Héctor Javier, de 57 años; su hijo Héctor Javier, José Bruno y Jorge Armando, los tres de 19 años, recibieron esa condena por la muerte de Israel “N”, que también contaba con 19 años de edad.

En el homicidio participó un adolescente identificado con las iniciales M.G.G.G., de 15 años de edad, que también ya recibió sentencia condenatoria.

Los cinco imputados acudieron a divertirse a la Feria Nacional de San Marcos y, al parecer, Héctor Javier (padre) fue asaltado ir a comprar cena para cenar.

Alrededor de las 03:00 horas del domingo 14 de abril, los cinco se hallaban sobre la avenida Ayuntamiento y la segunda privada Ignacio T. Chávez, a un costado del hotel City Express y cerca de la glorieta Benito Juárez, cuando vieron pasar a Israel, a quien agredieron verbalmente al creer que había sido uno de los que asaltaron a Héctor Javier.

El quincuagenario lo persiguió y comenzó a golpearlo, y luego se sumaron a la agresión su hijo y los otros jóvenes.

El adolescente M.G.G.G. sacó un arma blanca y con ella apuñaló varias veces a Israel en el pecho y le provocó la muerte.

Los cinco agresores trataron de huir en una camioneta tipo Pick-Up, de cabina y media, en color blanco, pero fueron detenidos por oficiales de la Policía Municipal y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

El quinceañero fue recluido en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) y fue condenado por el asesinato del joven.

Los cuatro adultos fueron encarcelados en el CERESO Aguascalientes y un juez de Control los sometió a un proceso penal por homicidio, sentenciándolos a cada uno a 15 años de cárcel.

Además, tendrán que pagar 542 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño y 60 mil pesos por concepto de atención especializada a la madre de la víctima.