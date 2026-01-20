¡Por violación a una menor de edad en Vista del Sol sentenciaron a 39 años de prisión a un sujeto!

Los ataques sexuales ocurrieron desde febrero del 2014 y hasta febrero del 2016

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Fernando “N” fue sentenciado a 39 años de prisión tras ser hallado culpable por el delito de violación en agravio de una víctima menor de edad, con la que tenía un vínculo familiar.

Los ataques sexuales sucedieron en repetidas ocasiones en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Vista del Sol, en el sur de la capital, desde el mes de febrero del 2014 y hasta febrero del 2016.

Fernando aprovechó el parentesco familiar para ejercer violencia sexual, física, moral y psicológica en contra de la víctima, que era menor de edad.

Una vez que recibió la denuncia correspondiente, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lo capturaron y un juez de Control le inició un proceso penal recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES).

Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía General del Estado logró demostrar su culpabilidad en los cargos que se le imputaron, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una condena de 39 años de cárcel.

Además, tendrá que pagar una multa de 450 días y la reparación del daño a favor de la víctima, por un monto de 144 mil pesos por concepto de terapia psicológica, y otras cantidades que se determinarán conforme a la ley.