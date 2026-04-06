¡En un cuerpo de agua en Loreto adolescente originaria de Jalisco murió ahogada!

LORETO, ZAC.- Una adolescente murió ahogada en un cuerpo de agua conocido como la Presa Chica, en esta cabecera municipal.

La víctima mortal fue identificada como Lizbeth Guadalupe, de 15 años de edad y originaria de El Salto, Jalisco.

Los hechos comenzaron el sábado 4 de abril, por la tarde, en el mencionado cuerpo de agua, cerca de la cortina de la presa de San Marcos.

La jovencita ingresó al sitio y ya no salió, por lo que testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Los primeros que arribaron al sitio fueron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Loreto, que iniciaron las labores de búsqueda de la persona.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió a brindar apoyo en los trabajos de rescate.

Los labores se suspendieron al caer la noche y se reanudaron el domingo 5, hasta que al anochecer fue encontrado y rescatado el cuerpo de la quinceañera.

Elementos de Servicios Periciales se trasladaron al cuerpo de agua para levantar el cadáver de la muchacha y trasladarlo al SEMEFO para la práctica de la necropsia.