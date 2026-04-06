¡Sujeto buscado por un homicidio en Nayarit desde el 2006 fue capturado en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de agentes de la Policía de Investigación Criminal, logró la cumplimentación de una orden de aprehensión vigente en el estado de Nayarit en contra de José María “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado.

La detención fue resultado de labores de inteligencia e investigación de campo así como de la coordinación institucional entre Fiscalías del país, lo que permitió ubicar al señalado, quien era considerado objetivo prioritario por autoridades del estado de Nayarit.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2006 en una brecha de terracería que conduce del poblado de Aután al poblado de El Carteño, ambos pertenecientes al municipio de San Blas, Nayarit.

En ese lugar fue localizada la víctima con lesiones producidas por disparos de arma de fuego; derivado de las indagatorias, se estableció la probable participación del ahora detenido, quien presuntamente, en compañía de otra persona, habría privado de la vida a la víctima.

Tras varios años de labores de investigación y búsqueda en diversas entidades del país, autoridades ministeriales de Nayarit solicitaron el apoyo de sus homólogos en Aguascalientes, quienes lograron ubicar y detener al imputado en esta entidad.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión y realizados los trámites legales correspondientes, José María “N” fue entregado a las autoridades del estado de Nayarit, quienes darán continuidad al proceso penal conforme a derecho.