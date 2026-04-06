¡Tras el choque frontal entre dos camionetas en carretera estatal tres personas lesionadas!

FRESNILLO, ZAC.- Dos camionetas chocaron de frente en la carretera estatal que conecta las comunidades de Carrillo y Eréndira, tras el que tres personas resultaron lesionadas.

En la colisión participaron una Jeep Cherokee, en color gris y con placas ZRV-20-645, y una Nissan Frontier, con placas ZG-7366-C, ambas de Zacatecas.

Tras el encontronazo, una de ellas quedó atravesada sobre la cinta asfáltica y la otra terminó a un lado de la carretera.

El accidente se registró el sábado 4 de abril, alrededor de las diez de la noche, y fue reportado a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que se encargaron de brindarles los primeros auxilios a los tres lesionados.

Elementos del cuerpo de Bomberos arribaron a la escena para limpiar la zona de aceite y combustible derramados para evitar otros accidentes.

Oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y realizaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.