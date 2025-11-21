¡En un domicilio en el Ejido Independencia acumulación de gas L.P. provocó explosión!

Foto: Archivo

SOMBRERETE, ZAC.- Una explosión originada por la acumulación de gas L.P. causó daños considerables en una vivienda de esta localidad.

Los hechos ocurrieron el martes 18 de noviembre.

Alrededor de las nueve y media de la noche los servicios de emergencia recibieron reportes sobre la explosión en la comunidad Ejido Independencia, perteneciente a Sombrerete.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se presentaron en el lugar del siniestro, que fue en la casa marcada con el número 1 de la calle Vicente Guerrero de esa localidad y confirmaron que colapsó en su totalidad el techo de concreto del área de cocina y en un cuarto de la vivienda.

También hubo afectaciones en las paredes y enseres domésticos.

Durante la inspección, los rescatistas comprobaron que en la explosión no hubo personas lesionadas ya que los moradores se encontraban fuera del domicilio al momento del siniestro.

La misma revisión reveló que se registró una fuga de gas y su acumulación desencadenó en la explosión.