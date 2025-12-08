¡Tras fuerte accidente en el Siglo XXI, en el Ojocaliente, joven conductora murió prensada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer de entre 25 y 30 años perdió la vida la madrugada de este lunes tras un fuerte accidente ocurrido sobre la avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Ojocaliente, frente al fraccionamiento Villerías.

La víctima, quien conducía un Honda Civic, color gris, con placas de Texas, circulaba de norte a sur cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control del vehículo.

El automóvil salió de la cinta asfáltica hacia la lateral, derribó un poste de madera y posteriormente se estrelló contra el portón y la fachada de un taller mecánico.

El impacto fue de tal magnitud que la conductora quedó prensada en el interior del vehículo, perdiendo la vida en el lugar.

Al momento del accidente la mujer vestía una chamara blanca.

Autoridades y cuerpos de emergencia arribaron al sitio para realizar las labores correspondientes y asegurar el área.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.