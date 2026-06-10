¡En un estanque de Jaulas de Abajo, en Pinos, dos hermanos de 4 y 3 años murieron ahogados!

Los menores salieron a jugar sin supervisión y fueron hallados horas después en el fondo del cuerpo de agua

Autoridades estatales y municipales desplegaron brigadas de búsqueda en la comunidad

PINOS, ZAC.- La tragedia ocurrió la tarde del martes 9 de junio, cuando dos hermanos de 4 y 3 años de edad murieron ahogados en un estanque ubicado en la localidad de Jaulas de Abajo.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los menores, identificados como Salvador y Lian, salieron a jugar entre las 13:00 y 14:00 horas a la parte externa de su vivienda, presuntamente sin supervisión de un adulto.

Minutos después, su madre, Cristina, salió a buscarlos, pero al no encontrarlos dio aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) se movilizaron a la comunidad y desplegaron brigadas de búsqueda en los alrededores.

Cerca de las 18:00 horas y ante la falta de resultados, personal de rescate decidió ingresar al estanque. Tras aproximadamente 40 minutos de maniobras localizaron los cuerpos sin vida de ambos menores en el fondo del agua.

Los cuerpos quedaron a disposición de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP), mientras que la Policía de Investigación (PDI) inició entrevistas y la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.