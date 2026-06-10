¡Recibió homenaje policía muerto en el cumplimiento de su deber en Luis Moya!

ZACATECAS, ZAC.- Ricardo Flores Villegas, oficial primero de la Policía Estatal Preventiva que perdió la vida en una emboscada registrada durante la madrugada del lunes 8 de junio en la comunidad de Coecillo, recibió el último adiós en una ceremonia realizada el martes 9.

En el atentado, que fue repelido por los policías, uno de los agresores murió y otros 2 elementos de seguridad resultaron heridos.

Desde la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular Rodrigo Reyes Mugüerza participó en el homenaje, se difundió el siguiente mensaje:

“Hoy honramos la memoria y el sacrificio del valiente oficial primero Ricardo Flores Villegas, quien entregó su vida en el cumplimiento de su deber.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nuestra solidaridad a su familia, amigos y a todos los compañeros de la corporación.

Su valor y entrega por mantener la paz en nuestro estado nunca serán olvidados.

Descanse en paz.

Honor y gloria a nuestros elementos caídos”.