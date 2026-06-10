¡En zona Centro robo millonario en una bodega: forzaron accesos y saquearon caja fuerte!

La propietaria halló puertas dañadas y la caja violentada al reabrir

Peritos e investigadores procesaron huellas e indicios para integrar la denuncia formal

Foto de apoyo: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Un golpe quirúrgico y millonario sacudió a una bodega, luego de que delincuentes irrumpieran en el inmueble, forzaran accesos y vaciaran una caja fuerte con más de un millón de pesos en plena zona Centro de Aguascalientes.

El atraco se descubrió el lunes 8 de junio, cuando se atendió un reporte de robo en una bodega ubicado sobre la calle 5 de Mayo, casi esquina con la calle Larreategui, en la zona Centro.

La víctima, identificada como Ana “N”, relató que el fin de semana la bodega quedó cerrada correctamente y que al reabrir para iniciar labores encontraron diversas puertas dañadas, con cerraduras forzadas y signos evidentes de manipulación.

Al continuar la inspección, se dirigió a un cuarto donde se encontraba una caja fuerte color gris oxford, descubriendo que había sido violada y saqueada.

Trascendió que en su interior había una suma superior al millón de pesos en efectivo, producto de varios días de ventas y trabajo acumulado por la propietaria.

Ante el hallazgo, la afectada se comunicó de inmediato con las autoridades y procedió a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Al lugar acudió personal de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento, fijación y procesamiento de huellas e indicios para fortalecer la carpeta de investigación y establecer la mecánica del robo.