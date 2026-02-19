¡En un pequeño arroyo hallaron a una mujer muerta y golpeada!

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer fue encontrada muerta y con golpes en un pequeño arroyo de esta localidad.

El hecho quedó al descubierto el miércoles 18 de febrero, poco antes de las ocho de la noche, a un costado del camino estatal que comunica las comunidades Valdecañas y Saucito del Poleo, en el municipio de Fresnillo.

Unas personas que transitaban por el sitio y observaron a la víctima dieron aviso a los servicios de emergencia, provocando la movilización de elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA).

Al arribar, encontraron a la fémina en un pequeño arroyo y al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima aparentaba una edad de 30 años, aproximadamente, y vestía blusa en color azul turquesa y pantalón azul.

Yacía boca abajo y estaba muy golpeada, principalmente en la espalda.

Además, tenía el pelo enmarañado y maltratado, como si se lo hubieran jaloneado.

Se presumió que la mujer pudo haber sido agredida en otro lugar y su cuerpo abandonado en ese sitio.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para esclarecer los hechos y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO para los estudios respectivos a fin de determinar las causas de muerte.