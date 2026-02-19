¡En el centro de rehabilitación “El Shaddai” en San Francisco del Arenal joven interno murió estrangulado!

Las autoridades detuvieron a cuatro personas para investigar su probable participación en el homicidio

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven con antecedentes de consumo de sustancias ilícitas murió tras ser estrangulado al interior del centro de rehabilitación con razón social “El Shaddai”, ubicado en el fraccionamiento San Francisco del Arenal, al sur de la ciudad, donde se encontraba interno.

Las autoridades detuvieron a cuatro personas para investigar su probable participación en el homicidio del anexado.

La víctima mortal fue identificada como Julio César Hernández, de 27 años de edad.

Se hallaba interno en el citado centro de rehabilitación, ubicado en el 2022 de la avenida Mahatma Gandhi del mencionado fraccionamiento, donde ocurrieron los hechos que le costaron la vida.

El miércoles 18 de febrero, alrededor de las 18:39 horas, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia debido a que un interno se hallaba inconsciente.

El reporte indicaba que el paciente, presuntamente, se había golpeado a si mismo contra una pared.

Al lugar acudieron paramédicos para tratar de auxiliarlo, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trascendió que el interno aparentemente había sido agredido por otras personas, por lo que la Fiscalía General del Estado inició la correspondiente carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las primeras pesquisas y detuvieron a cuatro personas, que fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público para ser investigadas por su probable participación en la muerte de Julio César.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica levantaron el cuerpo sin vida del joven y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de una asfixia mecánica por estrangulación.

Por lo anterior, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los que privaron de la vida a Julio César, esclarecer la mecánica de la agresión y los motivos de ella.