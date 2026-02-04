¡En un predio en Siglo XXI un hombre se quitó la vida por su propia mano colgándose de un árbol!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida por su propia mano en un predio en el norte de la ciudad, donde se colgó del cuello a la rama de un árbol.

La víctima no ha sido identificada y se desconocen los motivos que lo orillaron a tomar la decisión de ponerle fin a sus días.

Pie a tierra llegó al predio ubicado en un camino de terracería paralelo a la avenida Siglo XXI, a unos metros del bulevar a Zacatecas, cerca de las vías del tren y en las inmediaciones de los fraccionamientos La Perla y Residencial Las Plazas.

Aprovechando que nadie lo veía ató un lazo a la rama de un árbol y el otro a su cuello para acabar con su vida.

La mañana de este miércoles una persona que pasó por el lugar vio al hombre suspendido junto al árbol y dio parte a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía Municipal y paramédicos se trasladaron al lugar, pero nada pudieron hacer por el individuo debido a que ya no presentaba signos vitales.

El hombre aparentaba una edad de entre 55 a 60 años, aproximadamente, era de tez morena, con el pelo cano y vestía chamarra en color café, pantalón azul de mezclilla, calzaba tenis en color azul marino con la suela en color blanco y llevaba puesta una cachucha en color negro.

La zona del hecho fue protegida con un cordón de seguridad hasta que arribaron elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las primeras pesquisas para tratar de identificar al fallecido y esclarecer los motivos por los que se mató.