¡Hallaron muerto a un hombre en el fraccionamiento Santa Isabel semi-desnudo y cubierto con una cobija!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Semi-desnudo y cubierto con una cobija fue encontrado muerto un hombre de la tercera edad en situación de calle al interior de una casa abandonada en esta localidad.

La víctima fue localizada la mañana de este miércoles en un domicilio en obra negra en la calle Real del Salto, en el fraccionamiento Santa Isabel, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El hombre habitaba en ese lugar y fue descubierto envuelto en una cobija, por lo que se dio aviso a las autoridades.

Oficiales de la Policía Municipal pabellonense y paramédicos del ISSEA arribaron al lugar para brindar auxilio al habitante, pero verificaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo del hombre yacía a un costado de la barra de la cocina, entre basura, y fue descubierto semi-desnudo y cubierto con una cobija.

Algunos vecinos les informaron que el individuo vivía en situación de calle y utilizaba el domicilio en abandono como refugio.

El lugar fue resguardado hasta el arribo de agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales, que iniciaron las indagatorias respectivas y concluyeron que el hombre pereció por causas naturales, probablemente por un paro cardiorrespiratorio.