¡Falleció un motociclista tras desigual choque contra un automovilista en Jesús María!

Fotos: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista que había resultado lesionado de gravedad tras un desigual choque contra un automóvil en el municipio de Jesús María falleció tras varios días de agonía.

Sus familiares donaron algunos de sus órganos para dar vida a otras personas.

El motorista fue identificado como Carlos Omar Tavares, de 32 años de edad.

El accidente que le costó la vida sucedió el viernes 23 de enero de este año, minutos antes de las diez de la mañana, sobre la carretera Valladolid-El Barreno, en J.M.

Ese día tripulaba una moto Honda CGL125, en color tinto, y se estrelló contra la parte posterior derecha de un Chrysler 200, en color rojo, que era conducido por José Manuel Garay Rosales, de 36 años, debido a que éste último dio una vuelta a la izquierda sin precaución y le cerró el paso.

Carlos Omar quedó tirado sobre la cinta asfáltica y fue auxiliado por paramédicos del ISSEA, que tras diagnosticarle lesiones graves lo trasladaron a recibir atención al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María intervinieron en el accidente y aseguraron al automovilista para deslindar responsabilidades.

El motociclista no logró sobrevivir a las lesiones sufridas y murió a causa de un traumatismo craneoencefálico tras agonizar durante varios días, aunque con el noble gesto de donar sus órganos para darles vida a otras personas.