¡Tras desigual choque contra una camioneta motociclista murió en la Mezquitera norte!

JUCHIPILA, ZAC.- Un motorista murió tras de que fue embestido por una camioneta a la altura de la Mezquitera norte, en esta cabecera municipal.

El martes 7 de octubre, minutos después de las cinco de la tarde, la víctima tripulaba una motocicleta de bajo cilindraje cuando fue impactado por una camioneta cerrada de la marca Ford.

El hombre quedó tirado en el piso, a un lado de su “jaca de acero”, mientras que el operador de la camioneta detuvo su marcha metros adelante.

Paramédicos que arribaron a la escena confirmaron la muerte del motociclista y valoraron a los ocupantes de la Ford, que resultaron ilesos.

Oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento del choque desigual y acordonaron la zona.

Poco más tarde arribaron elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo del fallecido para trasladarlo al SEMEFO.