¡Presunto partícipe en un homicidio y lesiones en Villa Montaña en Aguascalientes fue detenido por policías estatales!

Lo arrestaron en posesión de envoltorios con droga crystal

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Estatal capturaron a un sujeto en posesión de envoltorios con droga crystal y el cual podría haber participado en una agresión a machetazos en un dúplex en el fraccionamiento Villa Montaña, donde un hombre fue ejecutado y otro lesionado de gravedad, por lo que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

El sospechoso dijo llamarse Alberto “N”, que encuentra a disposición del agente del Ministerio Público por delitos contra la salud, pero sujeto a investigación por el homicidio de Rafael Jacinto Juárez, de 33 años de edad, y las lesiones ocasionadas a Daniel Medina González, de 30 años.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante un recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Pintores Mexicanos, lo detectaron en actitud evasiva cuando se percató de su presencia.

Tras abordarlo y marcarle el alto lo sometieron a una revisión, encontrándole entre sus pertenencias varias bolsas tipo ziploc que contenían sustancia granulada al tacto, al parecer crystal.

Los oficiales, además, comprobaron que coincidía con uno de los participantes en la agresión en Villa Montaña, por lo que lo remitieron a la Fiscalía para las indagatorias correspondientes.

Tal agresión sucedió el lunes 11 de agosto, alrededor de las diez de la noche, en la casa marcada con el número 515-A de la calle Monte de Sora casi esquina con Monte Meru, en Villa Montaña, que es en un dúplex.

Unos sujetos en motocicletas llegaron al sitio y subieron a la casa de la planta alta, donde atacaron a machetazos a Rafael y Daniel para luego escapar.

Rafael murió en el lugar por las heridas que sufrió en la cabeza y el tórax, mientras que Daniel fue lesionado de gravedad y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social.

Vecinos del lugar identificaron el domicilio de las víctimas como un “picadero” para la venta y consumo de drogas.