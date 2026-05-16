¡En un río de Minnesota aguascalentense murió ahogado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aguascalentense murió ahogado en un río de Minnesota, Estados Unidos.

El finado fue identificado como Daniel Ramírez, de 33 años de edad y originario de Aguascalientes.

Su cuerpo fue recuperado la mañana del viernes 15 de mayo luego de una intensa búsqueda que se prolongó durante dos días.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Chaska, en el Condado de Carver, en Minnesota.

De acuerdo a las investigaciones iniciales de la Oficina del Sheriff de ese Condado, los hechos comenzaron el miércoles 13 de mayo, alrededor de las 16:45 horas.

Según versión de unos testigos, Daniel Ramírez presuntamente se encontraba pescando con unos amigos cuando accidentalmente cayó al río Minnesota, cerca del puente de la autopista 41.

Fue visto por última vez sin camisa y con pantalones caqui.

Esos testigos solicitaron ayuda cuando el aguascalentense no pudo salir del agua y lo perdieron de vista.

Varios organismos participaron en las labores de búsqueda y rescate, entre ellos la Oficina del Sheriff del Condado de Carver y su equipo de buceo, el Departamento de Policía de Chaska, el Departamento de Bomberos de Chaska, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota.

Finalmente, el cuerpo sin vida del hidrocálido fue localizado y recuperado dos días después, el viernes, alrededor de las 10:33 de la mañana, y posteriormente trasladado a la Oficina del Médico Forense del Medio Oeste para su identificación formal y la realización de la necropsia.

En Aguascalientes sus familiares recibieron la noticia de su muerte y a través de redes sociales solicitaron apoyos económicos para repatriar el cuerpo de Daniel y darle sepultura.