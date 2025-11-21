¡Tras volcadura de un auto en la carretera estatal 129 dos menores de edad lesionados de gravedad!

Uno de ellos fue trasladado al HMH en el helicóptero Halcón 1

ASIENTOS, AGS.- La volcadura de un automóvil en la carretera estatal 129, en el municipio de Asientos, dejó lesionados de gravedad a dos menores de edad, uno de los cuales fue trasladado en el helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes al Hospital Miguel Hidalgo en la ciudad capital para su pronta atención médica.

El accidente se registró el jueves 20 de noviembre, minutos después de las once de la mañana.

Las víctimas fueron identificadas como Luis “N”, de 14 años, y José Ángel “N”, de 12 años de edad, que viajaban en un Volkswagen Jetta, en color gris y con placas de circulación de Zacatecas, cuyo conductor se dio a la fuga.

El auto era desplazado de sur a norte, a exceso de velocidad, por la vialidad mencionada, por lo que a la altura del kilómetro 3+400 el chofer perdió el control del volante, lo que originó que abandonara la cinta asfáltica y se volcara.

Al arribar al sitio, oficiales de la Policía Estatal de Carreteras ya no encontraron al conductor y observaron a dos pasajeros lesionados de consideración.

Paramédicos del ISSEA les brindaron los primeros auxilios y trasladaron a José Ángel en condición grave al Hospital General de Rincón de Romos, mientras que Luis requirió ser trasladado vía aérea al HMH en el helicóptero Halcón 1 por elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal de Aguascalientes.

El adolescente fue recibido por el personal médico en turno e ingresado al hospital para su pronta atención médica especializada.