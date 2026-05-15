¡En una alberca privada menor de 8 años murió ahogado en Ramón López Velarde!

CALERA, ZAC.- Ahogado en una alberca privada murió un menor de edad en esta cabecera municipal.

Los hechos sucedieron en la localidad de Ramón López Velarde (antes Toribio), en Calera, poco después de las dos de la tarde.

La víctima mortal contaba con 8 años de edad.

Sin que nadie se diera cuenta, el menor se introdujo a la alberca, pero se sumergió y no pudo salir.

Algunas personas que se hallaban cerca lo descubrieron en el fondo de dicha alberca, por lo que lo rescataron y trataron de auxiliarlo mientras solicitaban ayuda a los servicios de emergencia.

Sin embargo, al arribar los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado fue notificada de la muerte del menor, por lo que agentes de la Policía de Investigación iniciaron la indagatoria para esclarecer los hechos.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del infante para su traslado al Servicio Médico Forense.