¡Por presunto abuso contra una menor de 2 años detuvieron a sexagenario en Jesús María!

Trasladaron a la víctima al Instituto de Ciencias Forenses tras agresión en Los Martínez; familiares y la Policía Rosa intervinieron en el auxilio

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de la tercera edad, identificado como Fernando “N”, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Jesús María tras ser señalado como el presunto responsable de agredir sexualmente a una pequeña de tan sólo 2 años de edad.

De acuerdo con los reportes, el sujeto solía caminar frecuentemente por calles del asentamiento irregular Los Martínez, en la cabecera municipal de J.M., donde se ganaba la confianza de los niños de la zona regalándoles dulces y monedas.

La tarde del jueves 14 de mayo, aprovechando la inocencia de la menor, el individuo le entregó una golosina y logró que lo siguiera hasta el interior de una finca.

Minutos después, personas en el lugar se percataron de que la niña salió del inmueble llorando desconsoladamente.

Al brindar auxilio a la pequeña, familiares se percataron de lesiones que sugerían una agresión física, por lo que de inmediato retuvieron a Fernando “N”, quien intentaba alejarse de la zona de manera silenciosa.

Tras un reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal tomaron en custodia al sexagenario para evitar que fuera linchado y presentarlo ante las autoridades correspondientes.

En el lugar de los hechos, paramédicos del ISSEA brindaron las primeras atenciones a la víctima. Posteriormente, una oficial de la Policía Rosa realizó el traslado de la menor, acompañada por sus familiares, a bordo de una unidad oficial hacia el Instituto de Ciencias Forenses.

Médicos legistas certificaron las lesiones ante el agente del Ministerio Público, quien dio fe del procedimiento.

El sexagenario quedó bajo resguardo de la autoridad municipal a la espera de que la Fiscalía General del Estado lo reciba para que continúen las indagatorias y se determine su situación jurídica.

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