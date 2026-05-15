¡Al interior de un cuarto de hotel hombre murió en Plateros!

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre falleció al interior de un cuarto de hotel de esta localidad, al parecer por causas naturales.

El finado aparentaba una edad de 55 años y fue vecino del municipio de Enrique Estrada.

El miércoles 13 de mayo rentó un cuarto en un hotel ubicado en la entrada a la comunidad de Plateros, perteneciente a Fresnillo.

Al día siguiente, jueves 14, minutos antes de las siete de la noche, al percatarse que el huésped no salía de la habitación, unos trabajadores decidieron ingresar, encontrándolo inconsciente.

Por tal motivo solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y al hotel se movilizaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) para tratar de auxiliar al paciente, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Se presumió que murió a causa de un infarto.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos, en tanto que elementos de Servicios Periciales remitieron el cuerpo del hombre al SEMEFO para la práctica de la necropsia a fin de determinar las causas de su deceso.