¡En una bodega en Cosalima descubrieron un campamento de un grupo criminal y una camioneta robada!

TABASCO, ZAC.- En la comunidad de Cosalima, municipio de Tabasco, elementos de las fuerzas de seguridad localizaron y destruyeron un campamento presuntamente utilizado por un grupo delincuencial, instalado dentro de una bodega, además de asegurar un vehículo con reporte de robo vigente.

Derivado de las acciones de análisis y trabajo de campo, las corporaciones se movilizaron y realizaron patrullajes de disuasión y búsqueda de grupos generadores de violencia en esa zona del municipio.

Durante estos recorridos, ubicaron una bodega de estructura metálica que presentaba indicios de actividad ilícita, por lo que ingresaron siguiendo los protocolos de seguridad.

En el lugar fueron encontradas fornituras y botas tácticas, casas de campaña, cobijas, alimentos diversos, seis cargadores y 130 cartuchos útiles, entre otros artículos que confirman que el sitio era utilizado como punto de descanso y resguardo por integrantes de un grupo delincuencial, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente.

Los elementos desplegaron patrullajes en dicha comunidad y localizaron una camioneta KIA Seltos SUV estacionada con los vidrios abajo y las llaves puestas.

Tras la verificación correspondiente se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente.

En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).