¡Cerca del rancho San Agustín hallaron a un hombre ejecutado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida, tendida en una terracería cerca del rancho San Agustín.

La víctima fue identificada como Ever Cruz Oseguera, de 36 años de edad, originario de Veracruz y con domicilio en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad.

El hallazgo se registró el viernes 5 de diciembre, aproximadamente a las once de la noche.

Ocurrió en una zona ubicada entre la Universidad Politécnica y la comunidad Santa María.

El masculino presentaba una herida por proyectil de arma de fuego como causa de su muerte.

Tras el reporte ciudadano al Servicio de Emergencias 911 acudieron al lugar personal de la Policía Estatal y Policía Municipal, así como elementos de la Fiscalía General del Estado y paramédicos de los servicios de emergencia.

Los paramédicos que llegaron al sitio confirmaron la ausencia de signos vitales.

Posteriormente, las Policías Estatal y Municipal acordonaron la zona para permitir que el personal de la Fiscalía llevara a cabo las diligencias correspondientes.