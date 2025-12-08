¡En Jesús María asalto a OXXO dejó botín de dos mil pesos a solitario delincuente, que no utilizó arma alguna!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un solitario asaltante logró obtener un botín de aproximadamente dos mil pesos de la venta del día en una tienda OXXO ubicada en el municipio de Jesús María.

El atraco ocurrió a las 11:20 de la mañana del sábado 6 de diciembre en la sucursal que se encuentra en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Siglo XXI, dentro de una gasolinería.

El sujeto, actuando a mano limpia y por sorpresa, fue descrito como un individuo que vestía pantalón de mezclilla azul marino, una chamarra de color blanco con azul, un cubrebocas y una gorra de color blanco.

Según la información proporcionada, el ladrón ingresó al establecimiento y se dirigió directamente al área de cajas “como Pedro por su casa”, abriendo una de ellas con aparente facilidad y apoderándose de la ganancia.

Tras consumar el hurto, el asaltante salió caminando del OXXO.

Al huir tomó rumbo aparentemente a la ciudad de Aguascalientes, sin que trascendiera si utilizó algún vehículo.

Los encargados de la tienda dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia y a pesar de que se implementó un operativo de búsqueda con las características proporcionadas, los esfuerzos de las autoridades resultaron negativos, ya que no lograron la localización ni detención del presunto responsable.