¡En el predio Cerro Gordo dos jóvenes murieron ahogados en un pozo!

Foto: Archivo

SOMBRERETE, ZAC.- Dos jóvenes murieron ahogados en un pozo en esta localidad; uno de ellos cayó de manera accidental y el otro trató de rescatarlo, pero no lo consiguió y ambos dejaron de existir.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro “N” y Sebastián “N”.

La doble tragedia sucedió el miércoles 25 de febrero, al filo de las cinco de la tarde, en el predio Cerro Gordo, perteneciente al municipio de Sombrerete.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que uno de los jóvenes sacaba agua del pozo para el ganado cuando cayó dentro de éste.

Al no saber nadar comenzó a ahogarse, por lo que el otro joven se introdujo al pozo para tratar de auxiliarlo, pero no pudo hacerlo y los dos se ahogaron.

Tras recibir reportes sobre lo sucedido, al sitio acudieron elementos de rescate de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que se encargaron de extraer los cuerpos de Pedro y Sebastián, que fueron levantados por elementos de Servicios Periciales y trasladados al SEMEFO para la práctica de las necropsias.

Las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación.